Σενγκούν: «Απογοητευτικό που δε θα βρίσκομαι στο All Sta Game»

Οnsports Τeam

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στη χθεσινή βραδιά του ΝΒΑ, με τον Τούρκο σέντερ να σημειώνει 39 πόντους και να οδηγεί τους Ρόκετς στην νίκη επί των Πέισερς.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Τούρκος σέντερ αντί να δείξει την ικανοποίησή του για την εξαιρετική του εμφάνιση αλλά και για την νίκη της ομάδας του, σχολιάσει το γεγονός ότι δεν ψηφίστηκε για να βρίσκεται στο All Star Game του ΝΒΑ.

«Ήταν απογοητευτικό για μένα, αλλά συμβαίνει… Έχουμε πολλά ταλέντα στο πρωτάθλημα και είμαι ακόμα νέος. Θα τα καταφέρω κάποια στιγμή και αυτό που έγινε θα με κάνει να δουλέψω ακόμη σκληρά. Έχω ακόμα στόχους, πρέπει να τα καταφέρω και τέτοια πράγματα πάντα με μου δίνουν ώθηση. Απλώς πρέπει να δουλέψω σκληρότερα, να είμαι πειθαρχημένος σε αυτό που κάνω και ελπίζω να έχω πολλά χρόνια στο NBA και συμμετοχές σε πολλά All Star Game», ανέφερε o 23χρονος άσος.

Ο Σενγκούν μετρά φέτος 21 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο με το Χιούστον.