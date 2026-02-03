Καρίμ Μπενζεμά: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή «βόμβα» - Το «αντίο» του Γάλλου στην Αλ Ιτιχάντ

Οnsports Team

Μετά από 2,5 χρόνια στην Τζέντα, ο Καρίμ Μπενζεμά αποφάσισε να φύγει από την Αλ Ιτιχάντ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ, σε μία μεταγραφή που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γάλλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2022 ανήκει πλέον στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη εντυπωσιακή ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι. Λίγες ώρες πριν αρχίσει την θητεία του στην Αλ Χιλάλ, ο έμπειρος άσος αποχαιρέτησε την Αλ Ιτιχάντ, με την ακόλουθη ανάρτηση στο Χ:

«Αλ-Ιτιχάντ, αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, αλλά ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη θα παραμείνουν για πάντα. Ευχαριστώ τον σύλλογο, το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου και ιδιαίτερα τους οπαδούς για την υποδοχή, την αγάπη και την ενέργεια που μου δίνατε καθημερινά. Αυτό το ταξίδι μου έχει δώσει τόσα πολλά, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, υπερήφανος που φόρεσα αυτά τα χρώματα και για όλα όσα μοιρασθήκαμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Με σεβασμό, KB9».