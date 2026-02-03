Καρλίκ Τζόουνς: «Στην Παρτιζάν πήγα λόγω Ομπράντοβιτς»

Οnsports Τeam

Ο Αμερικανός παίκτης σε συνέντευξή του αποθέωσε τον «Ζοτς» και τον Νικ Καλάθη, ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή του για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Συνέντευξη σε σέρβικο μέσο παραχώρησε ο Καρλίκ Τζόουνς για όλα όσα έχουν συμβεί στην ομάδα της Παρτιζάν από την ημέρα που ο ίδιος αποφάσισε να πει το «ναι» και να μετακομίσει στο Βελιγράδι. Αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τον Νικ Καλάθη, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από την ομάδα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε

Για την απόφασή του να πάει στην Παρτίζαν: “Ο προπονητής. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο κύριος λόγος που υπέγραψα στην Παρτιζάν. Επίσης, γνώριζα πολλά από τα παιδιά που υπέγραψαν εκείνο το καλοκαίρι. Γνώριζα τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Φρανκ Νιλικίνα, τον Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος ήταν επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, γνώριζα τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, τον παρακολουθούσα ακόμη και σε μερικές προπονήσεις του στο NBA με τον Μάριο Νάκιτς, οπότε τον γνώριζα κι αυτόν. Και τον Αλεξέι Ποκούσεφσκι, φυσικά. Κατά κάποιο τρόπο, όλα είχαν νόημα και ήξερα ότι έπρεπε να υπογράψω στην Παρτιζάν και να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα παικτών”.

Για την κατάσταση της Παρτίζαν: “Νομίζω ότι ο τραυματισμός μου προκάλεσε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν ήμουν υγιής, αν είχα παίξει, αν ήμουν ηγέτης, νομίζω ότι η ομάδα θα ήταν σε διαφορετική κατάσταση. Δεν θέλω να πω ότι θα ήμασταν πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα αν είχα παίξει ή ότι θα ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι θα ήμασταν σε διαφορετική κατάσταση, γιατί τα πηγαίναμε αρκετά καλά πριν τραυματιστώ.

Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Η δουλειά μας είναι να παίζουμε μπάσκετ, αλλά φυσικά παρατηρούμε κάποια πράγματα. Βλέπουμε τι συμβαίνει έξω από το γήπεδο, βλέπουμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, πώς αισθάνονται, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά και να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με νικηφόρα νοοτροπία. Όπως είπατε, αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες σεζόν, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από αυτήν”.

Για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς: “Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς αυτόν. Είναι αδερφός μου, αστειευόμασταν ότι ήμασταν αδέρφια που είχαμε αποξενωθεί εδώ και καιρό. Ήταν συγκάτοικός μου στα αποδυτήρια και μιλούσαμε πολύ. Συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ ακόμα και σήμερα και φυσικά εξαιτίας αυτού θα είναι περίεργο που δεν παίζουμε μαζί. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση και είμαστε ακόμα πολύ δεμένοι. Ξαφνιάστηκα όταν έμαθα ότι θα έφευγε, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος. Αλλά λέω, είναι αδερφός μου, και χαίρομαι γι’ αυτόν. Νιώθω ότι είναι καλύτερα τώρα, και χαίρομαι γι’ αυτό. Θα ήθελα να είναι ακόμα μαζί μας, να είναι όπως πέρυσι, να μας δίνει ενέργεια. Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι πήγε στραβά μεταξύ αυτού και του συλλόγου, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες”.

Για τον Νικ Καλάθη: “Ο Νικ είναι θρύλος, μερικές φορές απλώς κάθομαι και τον παρακολουθώ να πασάρει στην προπόνηση. Έχει τεράστιο μπασκετικό IQ. Μερικές φορές κάνει πάσες που δεν είχα ιδέα ότι μπορούν να γίνουν. Μερικές φορές τον ρωτάω, “Φίλε, πώς ήξερες ότι ο παίκτης θα ήταν εκεί;”

Νομίζω ότι αυτό πηγάζει από την τεράστια μπασκετική του γνώση και εμπειρία. Μαθαίνω από αυτόν ακόμα και όταν απλώς τον παρακολουθώ. Προσπαθώ να καταλάβω πώς βλέπει το γήπεδο, πώς αντιδρά στην άμυνα και τέτοια πράγματα. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Έχει πολλή εμπειρία και όταν μιλάει, προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε για να μάθουμε από αυτόν”.