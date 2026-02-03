NBA: Σαρωτικός ο Σενγκούν για τους Ρόκετς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photos

Οnsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα και βίντεο με τα highlights από όλους τους αγώνες της βραδιάς στο NBA.

Οι Ρόκετς ξεπέρασαν την απουσία του Κέβιν Ντουράντ και με 39 πόντους του Αλπερέν Σενγκούν πέρασαν με 118-114 από την Ιντιάνα. Ο Τούρκος σέντερ είχε 13/23 δίποντα και 13/18 βολές, μαζί με 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ οδηγώντας το Χιούστον στο 31-17 και σταθερά στην τέταρτη θέση της Δύσης.

Οι Γκρίζλις έβαλαν τέλος σε ένα σερί έξι ηττών νικώντας με 137-128 τους Τίμπεργουλβς. Ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 30 πόντους για το Μέμφις που με 19-29 παραμένει εκτός δεκάδας στη Δύση. Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 39 πόντους και η Μινεσότα με 31-20 είναι στην πέμπτη θέση.

Οι Σίξερς επικράτησαν 128-113 των Κλίπερς στο LA με 29 πόντους του Ταϊρίς Μάξι και με τον Ντόμινικ Μπάρλοου να προσθέτει 26 πόντους και 16 ριμπάουντ. Η Φιλαδέλφεια με 27-21 είναι έκτη στην Ανατολή. Ο Κογουάι Λέοναρντ είχε 29 πόντους για τους γηπεδούχους, που υποχώρησαν στο 23-25 και είναι ένατοι στη Δύση. Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν αγωνίστηκε, καθώς είναι υπό παραχώρηση με ανταλλαγή .

Σε μεγάλη φόρμα οι Χόρνετς, έφτασαν τις επτά σερί νίκες επιστρέφοντας από το -22 απέναντι στους Πέλικανς για να κερδίσουν 102-95.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Πέλικανς 102-95

Πέισερς-Ρόκετς 114-118

Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-128

Κλίπερς-Σίξερς 113-128