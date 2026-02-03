«Δεν έπρεπε να παρέμβει ο VAR στο πέναλτι του Ολυμπιακού»

Οnsports Τeam

Διαδικτυακός αναλυτής διαιτησίας από το εξωτερικό μίλησε για τη φάση που συζητήθηκε πολύ στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, τονίζοντας πως δεν υπήρχε ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή και ο VAR δεν θα έπρεπε να παρέμβει.

Η σκόνη των όσων έγιναν στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια, την Κυριακή το βράδυ, ακόμα δεν έχει κατακάτσει, μιας και ο τρόπο που ήρθε το 1-1 και όλα όσα ακολούθησαν στο τρίτο ημίχρονο θα μας απασχολήσουν, όπως φαίνεται, για πολύ καιρό.

Και το θέμα είναι ότι η συζήτηση για όσα έγιναν δεν έχει μόνο μόνο εντός της χώρας μας αλλά έχει περάσει και στο εξωτερικό.

Ο εν ενεργεία διαιτητής και καθηγητής διαιτησίας, Βίκτορ, στο διαδικτυακό του κανάλι (με 148.000 followers) ανέλυσε τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις τονίζοντας και εξηγώντας πως ο VAR δε θα έπρεπε να έχει παρέμβει, μιας και ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν είχε κάνει κάποιο προφανές λάθος στην απόφασή του να αφήσει το ματς να συνεχιστεί.

Αναλυτικά, αναφέρει: «Υπάρχει καθαρή επαφή του αμυντικού με τον επιθετικό, ωστόσο πρέπει να την δούμε ως μια φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή ή ως μια απρόσεκτη τρικλοποδιά; Και οι δύο παίκτες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην μπάλα, ο αμυντικός κοιτάζει γρήγορα τον επιθετικό και μετά ξανά την μπάλα. Ήξερε ποια είναι η θέση του και ακούσια βάζει τρικλοποδιά στον επιθετικό που πέφτει κάτω. Αν δείτε την κατάσταση και την αντίδραση του επιθετικού, κανείς δεν περιμένει πέναλτι εδώ. Κατά την άποψή μου, αυτή η φάση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή, όπου τα πόδια δύο παικτών μπερδεύονται. Κατά τη γνώμη μου, αν ο διαιτητής δεν δώσει πέναλτι εδώ, ο VAR δεν θα πρέπει να παρέμβει. Δεν θεωρώ ότι αυτή η φάση αποτελεί ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Αν ο διαιτητής είχε δώσει πέναλτι, θα περίμενα ο VAR να υποστηρίξει την απόφασή του. Είναι από τις περιπτώσεις που ο VAR θα έπρεπε να υποστηρίξει και τις δύο πιθανές αποφάσεις και να μην παρέμβει, ανεξάρτητα από το ποια απόφαση έχει πάρει ο διαιτητής. Το να μην δοθεί πέναλτι εδώ, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ένα ξεκάθαρο και προφανές λάθος. Ωστόσο, από τη στιγμή που κλήθηκε να εξετάσει την φάση από τον VAR, μπορώ να καταλάβω γιατί καταλόγισε το πέναλτι για απρόσεκτο μαρκάρισμα. Πάντως δεν θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση η αναμενόμενη απόφαση είναι να δοθεί πέναλτι από τον διαιτητή».