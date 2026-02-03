Ομάδες

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ρουί Βιτόρια
Οnsports Τeam 03 Φεβρουαρίου 2026, 09:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ρουί Βιτόρια

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι».

Στους πάγκους επιστρέφει ο Ρουί Βιτόρια, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Ουάσλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπογράφοντας συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, αντικαθιστώντας τον Λουίς Κάστρο.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τους «πράσινους», λόγω της κακής εικόνας που είχε η ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν και πλέον είναι έτοιμος να αναλάβει ένα νέο και τελείως διαφορετικό project.

Η Αλ Ουάσλ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, δέκα βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Σαμπάμπ Αλ Αχλί, με τον Πορτογάλο να θέλει από νωρίς να αλλάξει τα δεδομένα.



