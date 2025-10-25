Ομάδες

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ρενάτο Σάντσες στην πρώτη αποστολή Ράφα Μπενίτεθ
Onsports Team 25 Οκτωβρίου 2025, 19:33
SUPER LEAGUE

Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει στους Ντέσερς, Πελίστρι, αλλά ούτε στον Μπακασέτα που θα μείνει εκτός για 15 μέρες.

Με επιστροφή αρχίζει η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ και στην ανακοίνωση αποστολή. Ο Ισπανός που θα κάνει ντεμπούτο στο ματς της Κυριακής (26/10) με τον Asteras Aktor, ολοκλήρωσε τη δεύτερη προπόνησή του με τη νέα του ομάδα και ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή.

Σε αυτή επανέρχεται ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος χαφ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι στη διάθεση του 65χρονου τεχνικού.

Από εκεί και πέρα, ο Ντέσερς έμεινε εκτός συνεχίζοντας τη θεραπεία του, όπως και ο Μπόκος. Ο Πελίστρι έκανε ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται για το ματς. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπακασέτα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο και θα μείνει εκτός για 15 μέρες.

Η αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

G4HnMRtXgAAwwlJ.jpg



