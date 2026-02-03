Ελλάδα - Ουγγαρία: Η Εθνική πόλο γυναικών φουλάρει για μία θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο Γυναικών στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, για πέμπτη φορά μέσα σε δέκα μήνες και για τρίτη φορά σε αγώνα που κρίνεται μετάλλιο, μετά τους τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025.

Η Ελλάδα έχει ήδη διαγράψει εξαιρετική της πορεία στο τουρνουά αφού είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 5/5 στις νίκες, ενώ παράλληλα έχει και την καλύτερη επίθεση με 119 τέρματα. Η Ουγγαρία από την άλλη έχει την καλύτερη αμυνα με 25 τέρματα παθητικό, έναντι 28 της Εθνικής και η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να είναι συναρπαστική.

Τα ζευγάρια Ελλάδα-Ουγγαρία και Ολλανδία-Ιταλία θα βγάλουν τις δύο ομάδες που θα συγκρουστούν στον μεγάλο τελικό για να διεκδικήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Που θα δείτε την αναμέτρηση

Ελλάδα και Ουγγαρία θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη 3/2 στις 19:15, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:15 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας.

Οι νικήτριες ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας της Ευρώπης το βράδυ της Πέμπτης 5/2 στις 21:15, ενώ οι ηττημένες θα προηγηθουν στη μάχη για το χάλκινο στις 17:15.

Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα από τη συχνότητα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.