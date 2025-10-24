Στην... αντεπίθεση η ΑΕΚ για την υπόθεση Λανουά: «Θα λογοδοτήσουν όσοι μας σπίλωσαν»

INTIME SPORTS

Στην… αντεπίθεση περνάει η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά κι υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν τον σύλλογο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά, έπειτα από την εκδίκαση του Πειθαρχικού Οργάνου την Παρασκευή (24/10).

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε προχωρήσει σε καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε υβριστική επίθεση στην «OPAP Arena», πριν από το ντέρμπι με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ, μάλιστα, με θέση της είχε κάνει λόγο για προπηλακισμό.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να απαλλάξει την ΑΕΚ από οποιαδήποτε κατηγορία κι η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με ανακοίνωση της υπογράμμισε ότι: «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Την τελευταία εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε πλην της αυτονόητης τοποθέτησης της μετά την λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει δημόσια και να κινηθεί θεσμικά όπως πάντα. Όσοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως αντίδικοι της ηττήθηκαν κατά κράτος. Τώρα ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».