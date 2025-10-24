Ομάδες

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 24 Οκτωβρίου 2025, 11:38
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και σηκώνει αμέσως μανίκια για να πιάσει δουλειά.

Αλλαγή σελίδας για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των πράσινων, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε την Πέμπτη (23/10) στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10) και το Σάββατο (25/10) στις 12:00 θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ, αναμένεται το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στο Κορωπί για την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες και την πρώτη του προπόνηση, καθώς την Κυριακή (26/10, 17:30) θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, στην Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων» έχει έρθει και το τεχνικό του επιτελείο, που αποτελείται από τους: Πάκο ντε Μιγκέλ (βοηθός), Αντόνιο Γκόμες (γυμναστής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο (προπονητής τερματοφυλάκων) και Ζεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής αγώνων).



