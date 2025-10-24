Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντη

Οnsports Τeam

Επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Χρήστος Κόντης, με το Τριφύλλι να μπαίνει πλέον στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ.

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Παρά τα σενάρια περί πιθανής παραμονής του στο Τριφύλλι, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ράφα Μπενίτεθ, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του".