Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 05:08
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακάλεσε το προϊόν Oreo Cheesecakes από την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2×80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

 



