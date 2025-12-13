Μπαρτσελόνα: Κοντά σε συμφωνία με την Τσέλσι για την πώληση του Κασαδό

Onsports Team

Στο πλαίσιο της ανάγκης εσόδων για την Μπαρτσελόνα, προχωρά στην πώληση του 21χρονου μέσου στους Λονδρέζους.

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να παραχωρήσει τον Μαρκ Κασαδό, που ήταν από τις αποκαλύψεις της περασμένης σεζόν στους «μπλαουγκράνα», αλλά τα οικονομικά προβλήματα την αναγκάζουν να διαπραγματευτεί την παραχώρηση του στην Τσέλσι.

Η διοίκηση πιστεύει στην αξία του 21χρονου διεθνή μέσου άσου, αλλά ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, είναι αναγκασμένος να παραχωρήσει κάποιους παίκτες για να ισορροπήσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport» αναφέρει πως η Τσέλσι προσέγγισε την Μπαρτσελόνα και οι δύο ομάδες είναι κοντά σε συμφωνία στα 40 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.