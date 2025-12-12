Euroleague: Η Μπαρτσελόνα «στραγγάλισε» τον Ολυμπιακό και τον νίκησε άνετα 98-85

Onsports Team

Η Μπαρτσελόνα με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο εξέθεσε όλες τις αδυναμίες των «ερυθρόλευκων» και τους νίκησε 98-85 με χαρακτηριστική ευκολία, έχοντας για κορυφαίους Κλάιμπερν και Πάντερ.

Εφιαλτική βραδιά για τον Ολυμπιακό στο «Παλαού Μπλαουγκράνα». Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, κάνοντας εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα των «ερυθρόλευκων» με 98-85. Με τη διαφορά να «μαζεύεται» κιόλας στο τέλος της αναμέτρησης, καθώς ήταν κοντά στους 20 πόντους.

Το κλειστό ματς του πρώτου ημιχρόνου ευνόησε τους φιλοξενούμενους για να είναι κοντά, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό των «μπλαουγκράνα». Η διαφορά ξέφυγε και ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο κρίθηκε ο νικητής με μοναδικό ερωτηματικό το τελικό σκορ.

Ο εκπληκτικός Κλάιμπερν με 28 πόντους και 7/10 τρίποντα, έκανε τεράστια ζημιά στην άμυνα του Μπαρτζώκα. Ο Πάντερ τον ακολούθησε με 24 πόντους, ενώ 14 είχε ο Σενγκέλια και 12 ο Βέσελι.

Για τους «ερυθρόλευκους», Βεζένκοφ με 22 και Ντόρσεϊ με 19 ήταν οι πιο αποτελεσματικοί. Χολ, Φουρνιέ από 11 και Μιλουτίνοφ 10, ήταν οι υπόλοιποι διψήφιοι των Πειραιωτών που έμειναν στις 8 νίκες με ματς λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε με την Φενέρμπαχτσε.

Οι Καταλανοί άρχισαν καλύτερα το παιχνίδι, βρήκαν ρυθμό και πήραν διαφορά 8 πόντων (14-6) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε, οι γηπεδούχοι με ένα μικρό σερί έφτασαν στο 19-13, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ξανά ροκάνισαν τη διαφορά και με βολή του Φουρνιέ έκλεισαν μπροστά το δεκάλεπτο (21-22). Σε αυτό το διάστημα οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε 1 φάουλ κι αυτό στα 26’’ πριν το τέλος. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πιο «κλειστό», με τις άμυνες να κυριαρχούν. Οι διαφορές για τις δύο ομάδες κυμάνθηκαν έως 5 πόντους προβαδίσματος και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 42-39.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα… πάτησε γκάζι με τον Ολυμπιακό να μην έχει απαντήσεις στην άμυνά της. Από το 52-47 του 23’ το ματς πήγε στο 67-49 του 27’. Σερί 15-2. Για να ολοκληρωθεί η περίοδος με 72-56.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν μειώνοντας στο 77-64, αλλά η Μπαρτσελόνα «απάντησε» με σερί 6-0 για το 83-64. Τελικά ο Ολυμπιακός απλά «μάζεψε» κάπως τη διαφορά της ήττας του με το τελικό 98-85.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης