Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR
Η ήττα με… κάτω τα χέρια στη Βαρκελώνη, έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στο 8-6, τη στιγμή που οι «πράσινοι» είναι στο 9-6 – Στις 11 νίκες η Χάποελ, αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Η 15η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε άσχημα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχασε με άνεση από την Μπαρτσελόνα και έτσι υποχώρησε στο 8-6, έχοντας ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR που ηττήθηκε κι αυτός μια μέρα πριν στο Μιλάνο (9-6).
Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 17 πόντους διαφορά, αλλά η ασταμάτητη Φενέρμπαχτσε αντέδρασε και πήρε το ματς με 86-92. Φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και πλέον περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη.
Στο Βελιγράδι το ντέρμπι της Σερβίας ήταν συναρπαστικό και η Παρτίζαν βγήκε θριαμβεύτρια. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε διαφορά 16 πόντων, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο τέλος πανηγύρισαν μεγάλη νίκη με 79-76.
Στη Μπολόνια η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε ακόμη μια νίκη. Η Βίρτους είχε προβάδισμα σε μεγάλη διάρκεια του ματς, αλλά οι Ισραηλινοί είχαν τις λύσεις και την ποιότητα για το τελικό 74-79.
Τέλος, η Ντουμπάι BC σε ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, επικράτησε με σουτ του Ράιτ στο τέλος της Μπάγερν Μονάχου με 89-88.
Στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 νίκες είναι η Χαποέλ Τελ Αβίβ, ενώ στις 10 ανέβηκαν η Μπαρτσελόνα και η εντυπωσιακή Βαλένθια.
EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός AKTOR 96-89
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 98-85
Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 89-88
Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 86-92
Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 79-76
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-79
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Ντουμπάι BC 7-8
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Παρτίζαν 6-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
16/12
Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας
Ολυμπιακός – Βαλένθια
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
Παρί – Μπαρτσελόνα
17/12
Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου
Μπασκόνια – Μονακό
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια