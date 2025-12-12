Παναθηναϊκός: Οι αποφάσεις έχουν παρθεί από τον Ράφα Μπενίτεθ

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός δεν περιμένει τα τελευταία τρία ματς του 2025 για να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για το ρόστερ των «πράσινων» και πλέον η… σκυτάλη περνά στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον Παναθηναϊκό, ένα μήνα μετά τα Χριστούγεννα περίπου (22 Ιανουαρίου). Στη Super League υπάρχουν οι αναμετρήσεις με Βόλο εντός και ΠΑΟΚ εκτός, ενώ ενδιάμεσα θα ολοκληρωθεί η League Phase του Κυπέλλου με το Καβάλα – Παναθηναϊκός.

Ουσιαστικά το 2025 έχει μπροστά του μόλις τρία ματς για τους «πράσινους». Ο Ράφα Μπενίτεθ εδώ και καιρό δείχνει σεβασμό και στήριξη στους ποδοσφαιριστές του. Τονίζοντας διαρκώς πως ο Ιανουάριος είναι μακριά. Όμως αυτό είναι για να κρατήσει όσο μπορεί την ομάδα του με αυτοπεποίθηση για τα ματς που ακολουθούν. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετικά.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει «διαβάσει» καλά το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Ακόμη και οι τραυματίες που δεν τους έχει δει ουσιαστικά (παίκτες όπως ο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες) γνωρίζει καλά τι μπορούν να προσφέρουν και τι όχι. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον διάστημα ευκαιριών και δοκιμών. Υπάρχουν αποφάσεις που έχει πάρει ο 65χρονος τεχνικός.

Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι σε διαδικασία σχεδιασμού, με την οποία έχουν επιφορτιστεί οι Κορόνα και Κοτσόλης. Πάντα σε συνεννόηση με τον Μπενίτεθ φυσικά, ο οποίος έχει ξεκάθαρα τον τελευταίο λόγο αναφορικά με τα «θέλω» για την ομάδα, προκειμένου να διαμορφωθεί το ρόστερ όπως το θέλει για να δημιουργήσει ένα σύνολο όπως το σκέφτεται.

Έτσι έχουμε οδηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ουσιαστικό… παρκάρισμα συγκεκριμένων παικτών. Οι ευκαιρίες τελείωσαν και θα χρησιμοποιηθούν στα τρία επόμενα ματς, όσοι θεωρεί ο προπονητής πως μπορούν να έχουν ρόλο στο ρόστερ και φυσικά όσοι χρειάζονται για το rotation.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τις μεταγραφές που θα γίνουν τον Ιανουάριο, έχουν διαφοροποιηθεί προς τα πάνω. Κοινώς θα πραγματοποιηθούν άμεσα περισσότερες κινήσεις απ’ όσες αρχικά είχαν προβλεφθεί. Με τον τεχνικό και τον αθλητικό διευθυντή να ασχολούνται με την αγορά, αναφορικά με όλες τις θέσεις της ενδεκάδας. Κάτι που φανερώνει και τις ανάγκες των «πράσινων».