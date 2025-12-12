Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ανεβάζει στροφές ο Ρενάτο
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 14:40
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Βόλο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ρενάτο Σάντσεθ να βγάζει μέρος της προπόνησης.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μια ημέρα μετά την ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ρενάτο Σάντσες να βγάζει μέρος του προγράμματος και να δείχνει πως μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις ένας εναντίον ενός, σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες, ατομικό έκανε ο Πελίστρι, ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος».



