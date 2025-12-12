Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (16/12) με την ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.
Στις... επάλξεις φαίνεται πως είναι οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς η διοίκηση των Τούρκων ανακοίνωσε sold out τόσο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον αγώνα με την Εφές.
Η ανακοίνωση:
SOLD OUT! ??— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 12, 2025
14 Aralık Pazar günü 20.30'da Anadolu Efes, 16 Aralık Salı günü ise 20.45'te Panathinaikos Aktor'u konuk edeceğimiz maçların tüm biletleri tükenmiştir! ?
Öğrenci tribünü biletleri ilgili maç gününden bir gün önce (13 Aralık Cumartesi Anadolu Efes ve 15 Aralık… pic.twitter.com/gUsKPvvZz3