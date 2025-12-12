Ομάδες

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 15:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (16/12) με την ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του. 

Στις... επάλξεις φαίνεται πως είναι οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς η διοίκηση των Τούρκων ανακοίνωσε sold out τόσο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον αγώνα με την Εφές. 

Η ανακοίνωση:



