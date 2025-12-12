ΑΕΚ: Η ομάδα του Νίκολιτς έχει την κορυφαία επίθεση του Conference League

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύνολα της φετινής League Phase του Conference League, καταγράφοντας την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με συνολικά έντεκα γκολ.

Η επιθετική της αποτελεσματικότητα την τοποθετεί στην κορυφή ενός θεαματικού τουρνουά, όπου η δράση δεν σταματά και τα στατιστικά της UEFA επιβεβαιώνουν ότι φέτος το επίπεδο και ο ρυθμός είναι υψηλότερα από ποτέ.

Στην 5η αγωνιστική σημειώθηκαν 42 γκολ σε 18 αγώνες, αριθμός που ανεβάζει το συνολικό σύνολο στα 215 τέρματα από την αρχή της φάσης. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο όρο 2,39 γκολ ανά παιχνίδι ή ένα γκολ κάθε 38 λεπτά, με το διάστημα 46’-60’ να παραμένει το πιο παραγωγικό, συγκεντρώνοντας 39 γκολ.

Το γενικό στατιστικό προφίλ της διοργάνωσης προσφέρει ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει εντός γηπέδου. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει τη μεγαλύτερη κατοχή μπάλας με 66,4%, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο παρουσιάζει τον μεγαλύτερο όγκο τελικών προσπαθειών προς την εστία με 94, με την ΑΕΚ να ακολουθεί εντυπωσιακά στην τέταρτη θέση με 90.

Η Στρασμπούρ είναι η ομάδα με τις περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις (89), η Κρίσταλ Πάλας προηγείται στα τάκλιν με 83, ενώ η ΑΖ Άλκμααρ βρίσκεται στην κορυφή των ανακτήσεων μπάλας με 231. Κανένα σύνολο δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, στοιχείο που υπογραμμίζει τη γενικευμένη επιθετικότητα των αγώνων.

Σε ατομικό επίπεδο, οι Κοβάτσεβιτς της Τσέλιε και Μουλαχουσεΐνοβιτς της Νόα μοιράζονται την πρώτη θέση των σκόρερ με πέντε τέρματα. Στις ασίστ, πρωταγωνιστές είναι ο Γκοντό της Στρασμπούρ και ο Βέμπστερ της Σκεντίγια με τρεις, ενώ ανάμεσα στους παίκτες που έχουν δύο ασίστ βρίσκονται και οι Πινέδα και Ρότα της ΑΕΚ. Ο Μίινανς της ΑΖ Άλκμααρ έχει τις περισσότερες προσπάθειες προς την εστία (12), ο Βέμπστερ κρατά την κορυφή στα τάκλιν με 18, ο Λόπες της Σάμροκ Ρόβερς συγκεντρώνει τις περισσότερες ανακτήσεις μπάλας (50), ενώ ο Λέμπαν της Τσέλιε έχει τις περισσότερες αποκρούσεις, φτάνοντας τις 29.