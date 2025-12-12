Ομάδες

Greek Basketball League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 17:05
BASKET LEAGUE

Πουρσανίδης, Αγραφιώτης και Αναστασιάδης ορίστηκαν να διευθύνουν το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR – Όλοι οι διαιτητές των αγώνων.

Η 10η αγωνιστική της GBL, περιλαμβάνει δύο σπουδαία παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ντέρμπι της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Άρη. Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους ορισμούς διαιτητών για αυτά τα ματς.

Αναλυτικά:

Σάββατο 13/12

  • Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)
  • Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)
  • Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)
  • Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)

Κυριακή 14/12

  • Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι Chery-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς (Νιγιάννης)
  • Ανδ. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Ολυμπιακός Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κυρτάτας)


