Greek Basketball League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Onsports Team

Η 10η αγωνιστική της GBL, περιλαμβάνει δύο σπουδαία παιχνίδια. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ντέρμπι της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Άρη. Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους ορισμούς διαιτητών για αυτά τα ματς.

Αναλυτικά:

Σάββατο 13/12

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)

Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)

Κυριακή 14/12