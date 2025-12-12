Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 18:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από τις Ενώσεις-Μέλη της ΕΠΟ η έκθεση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου από 01.06.2025 έως και 30.11.2025, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την Παρασκευή (12/12).

Ο διοικητικός απολογισμός υπερψηφίστηκε με 63 θετικές ψήφους από ΕΠΣ και ΠΑΕ, έξι «όχι» και έξι απόντες. Τα «όχι» προήλθαν από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τις Ενώσεις Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Αχαΐας, Κορινθίας και Πειραιά.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2025 έως και 30.06.2025 και ο προϋπολογισμός από 01.07.2026 έως και 30.06.2027.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, Νίκος Τζώρτζογλου, παρουσίασε την πρωτοποριακή πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Η πλατφόρμα έχει στόχο την ανάπτυξη και την κάλυψη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου όλης της χώρας, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης ο οικονομικός διευθυντής της ΕΠΟ, Δημήτριος Ντούλας, παρουσίασε τον ενοποιημένο και αναθεωρημένο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και την εξαμηνιαία έκθεση των ελεγκτών της περιόδου από 01.01.2025 έως 30.06.2025.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης, Χρήστος Λάλας, ενημέρωσε τα Μέλη της ΕΠΟ και τους παρουσίασε την έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο από 01.06.2025 έως και 30.11.2025».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video
BASKET LEAGUE
Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»
33 λεπτά πριν Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
1 ώρα πριν ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved