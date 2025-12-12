ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

Onsports Team

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από τις Ενώσεις-Μέλη της ΕΠΟ η έκθεση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου από 01.06.2025 έως και 30.11.2025, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την Παρασκευή (12/12).

Ο διοικητικός απολογισμός υπερψηφίστηκε με 63 θετικές ψήφους από ΕΠΣ και ΠΑΕ, έξι «όχι» και έξι απόντες. Τα «όχι» προήλθαν από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τις Ενώσεις Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Αχαΐας, Κορινθίας και Πειραιά.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2025 έως και 30.06.2025 και ο προϋπολογισμός από 01.07.2026 έως και 30.06.2027.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, Νίκος Τζώρτζογλου, παρουσίασε την πρωτοποριακή πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Η πλατφόρμα έχει στόχο την ανάπτυξη και την κάλυψη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου όλης της χώρας, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης ο οικονομικός διευθυντής της ΕΠΟ, Δημήτριος Ντούλας, παρουσίασε τον ενοποιημένο και αναθεωρημένο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και την εξαμηνιαία έκθεση των ελεγκτών της περιόδου από 01.01.2025 έως 30.06.2025.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης, Χρήστος Λάλας, ενημέρωσε τα Μέλη της ΕΠΟ και τους παρουσίασε την έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο από 01.06.2025 έως και 30.11.2025».