Αμφίβολος ο Κρις Σίλβα για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR

Ο σέντερ της Ένωσης, όπως και ο Άντονις Αρμς, δεν προπονήθηκαν παραμονή του αγώνα για την GBL και είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους.

Προβλημάτων συνέχεια για την ΑΕΚ, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε και τους Κρις Σίλβα, Αντονις Αρμς, να μένουν εκτός προπόνησης. Μία μέρα πριν η Ένωση φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR (13/12, 20:30), για την 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί του Σαββάτου (13/12) από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ.

Τα προβλήματα της ΑΕΚ είναι πέντε, αφού τόσοι ήταν οι απόντες της προπόνησης. Εκτός δράσης έχουν τεθεί οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.