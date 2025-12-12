Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αμφίβολος ο Κρις Σίλβα για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 17:41
BASKET LEAGUE

Αμφίβολος ο Κρις Σίλβα για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR

Ο σέντερ της Ένωσης, όπως και ο Άντονις Αρμς, δεν προπονήθηκαν παραμονή του αγώνα για την GBL και είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους.

Προβλημάτων συνέχεια για την ΑΕΚ, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε και τους Κρις Σίλβα, Αντονις Αρμς, να μένουν εκτός προπόνησης. Μία μέρα πριν η Ένωση φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR (13/12, 20:30), για την 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί του Σαββάτου (13/12) από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ.

Τα προβλήματα της ΑΕΚ είναι πέντε, αφού τόσοι ήταν οι απόντες της προπόνησης. Εκτός δράσης έχουν τεθεί οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
BASKET LEAGUE
Αμφίβολος ο Κρις Σίλβα για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
18 λεπτά πριν Αμφίβολος ο Κρις Σίλβα για το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής
54 λεπτά πριν Greek Basketball League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Η ομάδα του Νίκολιτς έχει την κορυφαία επίθεση του Conference League
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Η ομάδα του Νίκολιτς έχει την κορυφαία επίθεση του Conference League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved