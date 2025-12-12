Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 18:56
BASKET LEAGUE

Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»

Η αποκάλυψη της ιστοσελίδας radar.gr για το θέμα που οδήγησε στην αντίδραση της ΕΟΚ, κρίνοντας πως πρόκειται για «απειλητικό μήνυμα».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφορικά με τις κινήσεις της για ένα μήνυμα που έλαβε Έλληνας διαιτητής από πρόεδρο ομάδας της GBL, έκανε τους πάντες να ανησυχήσουν. Αυτός ο διαιτητής είναι ο Μαγκλογιάννης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα radar.gr.

Στο σχετικό ρεπορτάζ που φιλοξενεί, μάλιστα, δεν προκύπτει κάποιου είδους «απειλητικό μήνυμα». Γιατί η συγκεκριμένη αποκάλυψη, ξεκαθαρίζει πως το μήνυμα που εστάλη πρόεδρος ΚΑΕ στον ρέφερι, έγραφε χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια για χθες πρέπει να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου… Δείξε το μήνυμα στο Λιόλιο, τον Μαυραγάνη και τον Κορομηλά! Όλα θα βγουν στην επιφάνεια, ένας ένας θα φεύγετε από το μπάσκετ».

Αυτό είναι το μήνυμα που κρίθηκε από τον διαιτητή και την Ομοσπονδία πως πρόκειται για «απειλή». Τα συμπεράσματα δικά σας…



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο στην προπόνηση για meeting με video
BASKET LEAGUE
Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»
33 λεπτά πριν Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
1 ώρα πριν ΕΠΟ: Υπερψηφίστηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Λαφόν και Ντέσερς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved