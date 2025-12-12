Η καταγγελία Μαγκλογιάννη αφορά μήνυμα: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»

Onsports Team

Η αποκάλυψη της ιστοσελίδας radar.gr για το θέμα που οδήγησε στην αντίδραση της ΕΟΚ, κρίνοντας πως πρόκειται για «απειλητικό μήνυμα».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφορικά με τις κινήσεις της για ένα μήνυμα που έλαβε Έλληνας διαιτητής από πρόεδρο ομάδας της GBL, έκανε τους πάντες να ανησυχήσουν. Αυτός ο διαιτητής είναι ο Μαγκλογιάννης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα radar.gr.

Στο σχετικό ρεπορτάζ που φιλοξενεί, μάλιστα, δεν προκύπτει κάποιου είδους «απειλητικό μήνυμα». Γιατί η συγκεκριμένη αποκάλυψη, ξεκαθαρίζει πως το μήνυμα που εστάλη πρόεδρος ΚΑΕ στον ρέφερι, έγραφε χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια για χθες πρέπει να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου… Δείξε το μήνυμα στο Λιόλιο, τον Μαυραγάνη και τον Κορομηλά! Όλα θα βγουν στην επιφάνεια, ένας ένας θα φεύγετε από το μπάσκετ».

Αυτό είναι το μήνυμα που κρίθηκε από τον διαιτητή και την Ομοσπονδία πως πρόκειται για «απειλή». Τα συμπεράσματα δικά σας…