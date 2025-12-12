Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακός
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 20:35
BASKET LEAGUE

Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακός

Ο νέος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας το πρωί της Κυριακής 14/12.

Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να πατήσει ελληνικό έδαφος το πρωί της Κυριακής (14/12), για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, καθώς ανακοινώθηκε ως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ταξιδέψει από το Ντιτρόιτ στη Νέα Υόρκη και από εκεί θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:55.

Μετά την άφιξή του, ο Μόρις θα περάσει από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της ομάδας, με στόχο να είναι διαθέσιμος για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στις 16 Δεκεμβρίου (21:15) και την Βιλερμπάν στις 19 Δεκεμβρίου (21:15).



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
19 λεπτά πριν Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
BASKET LEAGUE
Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
53 λεπτά πριν Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
2 ώρες πριν Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved