Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακός

Onsports Team

Ο νέος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας το πρωί της Κυριακής 14/12.

Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να πατήσει ελληνικό έδαφος το πρωί της Κυριακής (14/12), για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, καθώς ανακοινώθηκε ως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ταξιδέψει από το Ντιτρόιτ στη Νέα Υόρκη και από εκεί θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:55.

Μετά την άφιξή του, ο Μόρις θα περάσει από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της ομάδας, με στόχο να είναι διαθέσιμος για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στις 16 Δεκεμβρίου (21:15) και την Βιλερμπάν στις 19 Δεκεμβρίου (21:15).