Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

Onsports Team

Έπεσαν οι τόνοι ανάμεσα στον Αιγύπτιο και τον Άρνε Σλοτ, με αποτέλεσμα να επιστρέφει στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπράιτον.

Μετά τις δηλώσεις του Άρνε Σλοτ και την προαναγγελία συζήτησης με τον Μο Σαλάχ, ο Αιγύπτιος άσος επιστρέφει στην αποστολή της Λίβερπουλ. Κάτι που δείχνει πως οι δύο πλευρές… έβαλαν νερό στο κρασί τους. Το αν το θέμα λύθηκε οριστικά, θα φανεί στο προσεχές μέλλον.

Ο «Φαραώ» θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπράιτον, πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όπως αποκάλυψε η «Athletic», υπήρξε συνάντηση του Σλοτ με τον Σαλάχ, όπου οι δυο τους συζήτησαν σε εξαιρετικό κλίμα.

Άφησαν στην άκρη τις όποιες διαφωνίες τους και έτσι ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να βοηθήσει ξανά τους «κόκκινους». Το τέλος της κόντρας, ήταν καλό. Μένει να φανεί αν είναι όλα καλά.