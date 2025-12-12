Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 20:02
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει

Ο προπονητής της Λίβερπουλ αποκάλυψε πως θα έχει συνομιλία με τον Αιγύπτιο σταρ, η οποία και θα καθορίσει πολλά για το μέλλον.

Το θέμα Μο Σαλάχ είναι το βασικό στην επικαιρότητα της Λίβερπουλ και όχι μόνο. Ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Μπράιτον, μίλησε για το θέμα του Αιγύπτιου. Τονίζοντας πως θα έχει συνομιλία μαζί του, η οποία θα κρίνει πολλά. Πάντως ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάποιο λόγο να μη θέλει την παραμονή του στο «Άνφιλντ».

Χαρακτηριστικά είπε:

«Θα έχω μία συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και το αποτέλεσμα της συζήτησης θα καθορίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο. Αυτό που έχω ανάγκη είναι μία συζήτηση μαζί του και νομίζω ότι η επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο πρέπει να είναι με τον ίδιο και όχι εδώ.

Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο στο ματς.

Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει».

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
20 λεπτά πριν Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
BASKET LEAGUE
Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
54 λεπτά πριν Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
2 ώρες πριν Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved