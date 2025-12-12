Conference League: Γκολ της αγωνιστικής αυτό του Μαρίν της ΑΕΚ

Onsports Team

Ο Ρουμάνος άσος με εκπληκτικό φάουλ σκόραρε στην Σαμψούντα και αυτό το τέρμα ψηφίστηκε το καλύτερο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.

Το γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, στη νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική του Conference League, αναδείχθηκε κορυφαίο ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις.

Ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο κάτω από το κέντρο και κατέληξε στα δίχτυα για το θρίαμβο της Ένωσης.