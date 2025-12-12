Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Conference League: Γκολ της αγωνιστικής αυτό του Μαρίν της ΑΕΚ
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 19:36
CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Γκολ της αγωνιστικής αυτό του Μαρίν της ΑΕΚ

Ο Ρουμάνος άσος με εκπληκτικό φάουλ σκόραρε στην Σαμψούντα και αυτό το τέρμα ψηφίστηκε το καλύτερο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.

Το γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, στη νίκη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική του Conference League, αναδείχθηκε κορυφαίο ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις.

Ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο κάτω από το κέντρο και κατέληξε στα δίχτυα για το θρίαμβο της Ένωσης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
10 λεπτά πριν Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
BASKET LEAGUE
Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακός
27 λεπτά πριν Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει
1 ώρα πριν Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω λόγους να μη θέλω να παραμείνει
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»
1 ώρα πριν Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved