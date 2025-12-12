Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»

Onsports Team

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για το ματς με τους «πράσινους» και επισήμανε πως οι φίλαθλοι της ομάδας του γνωρίζουν πως θα τα δώσουν όλα.

Τα αγωνιστικά προβλήματα της ΑΕΚ, δεν την κάνουν να χάνει την αποφασιστικότητά της. Αυτό είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα, πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα της Ένωσης για την GBL. Ο προπονητής του «δικέφαλου» είπε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ:

«Καλούμαστε, μέσα σε έξι ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στο Πρωτάθλημα, όμως αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους.

Θέλουμε να γίνει ένα ωραίο ματς. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος μας ξέρει, ότι ανεξάρτητα από συνθήκες, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».