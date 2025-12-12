Ομάδες

Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 21:40
BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για το ματς με τους «πράσινους» και επισήμανε πως οι φίλαθλοι της ομάδας του γνωρίζουν πως θα τα δώσουν όλα.

Τα αγωνιστικά προβλήματα της ΑΕΚ, δεν την κάνουν να χάνει την αποφασιστικότητά της. Αυτό είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα, πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα της Ένωσης για την GBL. Ο προπονητής του «δικέφαλου» είπε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ:

«Καλούμαστε, μέσα σε έξι ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στο Πρωτάθλημα, όμως αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους.

Θέλουμε να γίνει ένα ωραίο ματς. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος μας ξέρει, ότι ανεξάρτητα από συνθήκες, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».



