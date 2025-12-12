Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 21:06
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα

Κανονικά ο Γάλλος στις επιλογές του προπονητή του για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς – Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκτός στο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Για την Euroleague στην επιστροφή στη δράση του Ολυμπιακού (δεν αγωνίστηκε λόγω βροχής και προβλημάτων στο ΣΕΦ με την Φενέρμπαχτσε) υπάρχει το ματς με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.

Ο Γάλλος είναι κανονικά στη 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από την οποία απουσιάζει ο Τάισον Ουόρντ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
19 λεπτά πριν Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ
BASKET LEAGUE
Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
54 λεπτά πριν Σάκοτα: «Περιμένουμε τον κόσμο, θα δώσουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
2 ώρες πριν Υποβιβάζεται από την Elite κατηγορία ο Τάσος Σιδηρόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved