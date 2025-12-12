Ολυμπιακός: Επιστροφή Φουρνιέ στη 12άδα με Μπαρτσελόνα

Onsports Team

Κανονικά ο Γάλλος στις επιλογές του προπονητή του για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς – Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκτός στο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Για την Euroleague στην επιστροφή στη δράση του Ολυμπιακού (δεν αγωνίστηκε λόγω βροχής και προβλημάτων στο ΣΕΦ με την Φενέρμπαχτσε) υπάρχει το ματς με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.

Ο Γάλλος είναι κανονικά στη 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από την οποία απουσιάζει ο Τάισον Ουόρντ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο