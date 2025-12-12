Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με Ντέσερς και Ονιεμαέτσι η αποστολή της Νιγηρίας

Onsports Team

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού βρίσκονται ανάμεσα στους 28 παίκτες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Νιγηρίας, Έρικ Τσέλε, ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο θα φιλοξενηθεί φέτος στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου.

Η αποστολή των «Σούπερ Αετών» περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις, με τον Τσέλε να προχωρά σε σημαντικές αλλαγές και ανανέωση. Ανάμεσα στους κληθέντες βρίσκονται δύο πρώην νικητές του βραβείου Αφρικανού Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς, ο Αντέμολα Λούκμαν και ο Βίκτορ Οσίμεν, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν βασικά στελέχη της ομάδας.

Παράλληλα, ορισμένοι ποδοσφαιριστές λαμβάνουν την πρώτη τους κλήση στην εθνική Νιγηρίας: ο δεξιός μπακ Ράιαν Αλεμπιόσου, οι μέσοι Εμπενέζερ Ακινσανμίρο, Τοτσούκγου Ννάντι και Ουσμάν Μουχάμαντ, καθώς και ο επιθετικός Σαλίμ Φάγκο Λαβάλ. Η ένταξή τους καταδεικνύει την προσπάθεια του Τσέλε να ενισχύσει το βάθος της ομάδας και να δώσει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα.

Meet your Super Eagles for the 2025 Africa Cup of Nations in Morocco.#Naija4TheWin #LetsDoItAgain pic.twitter.com/dR75UMWqBK — ?? Super Eagles (@NGSuperEagles) December 12, 2025

Σημαντική είναι και η επιστροφή του Πολ Ονουάτσου, ο οποίος διανύει εξαιρετική σεζόν στην Τουρκία. Με 11 γκολ με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ, είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και επανέρχεται στην εθνική ομάδα έπειτα από 18 μήνες απουσίας.

Η Νιγηρία θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 23 Δεκεμβρίου απέναντι στην Τανζανία. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Τυνησία στις 27 Δεκεμβρίου και την Ουγκάντα στις 30 Δεκεμβρίου, σε έναν όμιλο που αναμένεται να παρουσιάσει έντονο ανταγωνισμό.