ΕΠΟ: Νέα ώρα στο Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η ώρα έναρξης του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο μεταβάλλεται και πλέον ορίστηκε στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2025, αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η ΕΠΟ επισημαίνεται πως ο αγώνας ανοίγει την αυλαία της νέας χρονιάς και σηματοδοτεί την επαναφορά ενός ιστορικού θεσμού για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο αγώνας θα φέρει αντιμέτωπους τον νταμπλούχο Ολυμπιακό με τον φιναλίστ του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ, με στόχο να αναδειχθεί ο υπερπρωταθλητής της σεζόν 2024-25. Η αναβίωση του Super Cup αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι η ώρα του Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια με τον αγώνα Ολυμπιακός - OΦΗ, μεταβάλλεται και θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στο Παγκρήτιο στάδιο στις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί».