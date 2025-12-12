Ομάδες

ΕΠΟ: Νέα ώρα στο Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 15:56
ΕΠΟ: Νέα ώρα στο Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό

Την αλλαγή ώρας του Super Cup ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/12) η ΕΠΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η ώρα έναρξης του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο μεταβάλλεται και πλέον ορίστηκε στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2025, αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η ΕΠΟ επισημαίνεται πως ο αγώνας ανοίγει την αυλαία της νέας χρονιάς και σηματοδοτεί την επαναφορά ενός ιστορικού θεσμού για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο αγώνας θα φέρει αντιμέτωπους τον νταμπλούχο Ολυμπιακό με τον φιναλίστ του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ, με στόχο να αναδειχθεί ο υπερπρωταθλητής της σεζόν 2024-25. Η αναβίωση του Super Cup αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι η ώρα του Betsson Super Cup, το οποίο αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια με τον αγώνα Ολυμπιακός - OΦΗ, μεταβάλλεται και θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στο Παγκρήτιο στάδιο στις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί».



