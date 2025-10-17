Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σε συζητήσεις με Πιρόλα για νέο συμβόλαιο

Επιβραβεύει τον Ιταλό στόπερ ο Ολυμπιακός - Eurokinissi Sports

Σε επαφές με τον Λορένζο Πιρόλα για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού .

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε «τιτίβισμα» δημοσιογράφου από την Ιταλία, τον Νικολό Σίρα, σύμφωνα με τον οποίο, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιβραβεύσουν τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός στόπερ θεωρείται βασικό… γρανάζι της «μηχανής» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους Πειραιώτες, συνθέτοντας δίδυμο μπροστά από τον Κωνσταντή Τζολάκη με τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Το συμβόλαιο του 23χρονου ποδοσφαιριστή με το «συγκρότημα» του μεγάλου Λιμανιού ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και στόχος των Πειραιωτών είναι να τον «δέσουν» για ακόμα περισσότερο χρόνο, αυξάνοντας τις απολαβές του ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά του, ο Λορένζο Πιρόλα εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επέκτασης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, τη στιγμή που διεκδικεί την… είσοδό του στην Εθνική Ιταλίας, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του, ως αρχηγός την εθνική Ελπίδων της γειτονικής χώρας.