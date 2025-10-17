Ολυμπιακός: «Πρώτη» Γιάρεμτσουκ, επιστροφή Ρέτσου - Εκτός Στρεφέτσα, Ταρέμι και Ροντινέι

Ο Ουκρανός ξεπέρασε το πρόβλημά του - Eurokinissi Sports

Πρώτη συμμετοχή για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σε αποστολή του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν, τη στιγμή που επιστρέφει στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και ο Παναγιώτης Ρέτσος, εν αντιθέσει με τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα, Μεχντί Ταρέμι και Ροντινέι.

Την πρώτη του παρουσία σε αποστολή του Ολυμπιακού για την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε κάνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Έπειτα από αρκετές εβδομάδες που βρέθηκε στα… πιτς λόγω τραυματισμού, ο διεθνής Ουκρανός επιθετικός έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Βάσκου κόουτς των «ερυθρόλευκων» και ταξιδεύει για τη Λάρισα, ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (18/10) με την ΑΕΛ Novibet.

Παράλληλα, στα πλάνα του έμπειρου κόουτς των Πειραιωτών είναι και ο Παναγιώτης Ρέτσος, που ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε αποκομίσει από τον αγώνα του Champions League με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και του είχε στερήσει τη συμμετοχή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την παρουσία στην Εθνική Ελλάδας.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν τελικά οι Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ροντινέι, που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, όπως και ο Μεχντί Ταρέμι, που επέστρεψε μ’ ένα μικροτραυματισμό από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ιράν.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μπουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.