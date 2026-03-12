Ομάδες

Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Νίκολιτς | Η ενδεκάδα της «Ένωσης»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Μαρτίου 2026, 20:55
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα του αγώνα, Τσέλιε – ΑΕΚ, για τη φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, έχοντας αποφύγει τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε, επιδιώκοντας να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-4-2, με τον Γκατσίνοβιτς να παίρνει φανέλα βασικού. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Κοϊτά να είναι αριστερά. Στην ενδεκάδα επιστρέφει κι ο Πήλιος, ο οποίος θα καλύψει την αριστερή πλευρά στην άμυνα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Βάνσας, Κούτσις, Ιοσίφοφ.

 



