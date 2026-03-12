LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις, για την 31η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Αποφασισμένος να αφήσει πίσω τις κακές εμφανίσεις και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί το βράδυ της Παρασκευής (12/3, 22:00, Novasports Prime) τη Ζάλγκιρις στο κατάμεστο Telekom Athens Center για την 31η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» μετρούν τέσσερις σερί στην EuroLeague, έχοντας υποχωρήσει στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 16-14. Την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκαν με σκορ 86-80 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ ακολούθησε η ήττα-σοκ από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και ενώ στις αρχές της τρίτης περιόδου είχαν προηγηθεί ακόμα και με 21 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να κάνει το «restart» σε μια μεγάλη βραδιά για την ομάδα και τον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο Γάλλος σέντερ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, μετά από 15 μήνες μεγάλης περιπέτειας, με τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στις 19 Δεκεμβρίου 2024 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια, έχοντας αγωνιστεί ξανά στις δύο αναμετρήσεις του Final Four τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι.

Από την άλλη πλευρά, η Ζάλγκιρις ταξίδεψε στην Αθήνα ούσα στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 17-13.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις