Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν
EUROKINISSI
Onsports Team 12 Μαρτίου 2026, 22:03
EUROLEAGUE

Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

Με καλάθι του Στράζελ τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από την νίκη η... διαλυμένη Μονακό πήρε την νίκη επί του Ολυμπιακού με 81-80. 

Τι κι αν δεν είχε προπονητή, τι κι αν είχε 9 μόλις παίκτες, τι κι αν ο Μάικ Τζέιμς αποφάσισε να παίξει και να εμφανιστεί στο γήπεδο μισή ώρα πριν από το τζάμπολ. Η Μονακό έκανε αυτό που ξέρει και... ξέρανε τον Ολυμπιακό με καλάθι του στραζέλ, 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και πήρε την νίκη μετά από 6 ήττες σε 7 παιχνίδια. 

Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει τον Ολυμπιακό στο 20-11, ενώ η Μονακό ανεβαίνει στο 17-14.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος με πρόβλήμα στον οπίσθιο μηριαίο, ε;iχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις.

Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω ακόμη και με 13 πόντους, ο Ντόρσεϊ είχε 19, ο Πίτερς 17 και ο Μιλουτίνοφ 13. 

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80.



