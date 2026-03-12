Ομάδες

Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Το γκολ του Ταμπόρδα που έβαλε… φωτιά στο ΟΑΚΑ και τα highlights
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 22:52
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Το γκολ του Ταμπόρδα που έβαλε… φωτιά στο ΟΑΚΑ και τα highlights

Το καλό του ευρωπαϊκό… κοστούμι έβαλε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος «λύγισε» 1-0 την Μπέτις στο ΟΑΚΑ με «χρυσό» σκόρερ τον Βιθέντε Ταμπόρδα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πέτυχε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία, ξεπερνώντας τα σημαντικά προβλήματα απουσιών και το αριθμητικό μειονέκτημα από το 59ο λεπτό, όταν ο Ζαρουρί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρά τις δυσκολίες, οι «πράσινοι» διατήρησαν την ψυχραιμία και την αγωνιστική τους πειθαρχία, καταφέρνοντας να κρατήσουν το παιχνίδι ανοιχτό μέχρι το φινάλε.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν ο διαιτητής Μαρτσίνιακ, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, υπέδειξε πέναλτι για μαρκάρισμα με τις τάπες του Ντιέγκο Γιορέντε στον Κάρολ Σφιντέρσκι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ευστόχησε και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Γιορέντε αντίκρισε και την απευθείας κόκκινη κάρτα του Πολωνού διαιτητή.

UEL: Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0 | HL



