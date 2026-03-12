Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

Οnsports Team

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέγραψε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Mondo Classic της Ουψάλα, ξεπερνώντας τα 6,31 μ. και σημειώνοντας το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Δεύτερος τερμάτισε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 6,00 μ., ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Σαμ Κέντρικς.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να βρεθεί στην καλύτερη ημέρα του και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έβδομη θέση, με καλύτερο άλμα στα 5,80 μ. Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε από τα 5,65μ., ύψος χαμηλότερο από το συνηθισμένο στα μίτινγκ του, το οποίο πέρασε άνετα πριν συνεχίσει χωρίς προβλήματα στα μεγαλύτερα ύψη.

Στα 5,80 μ. αποφάσισε να μην επιχειρήσει άλμα, προχωρώντας απευθείας στα 5,90 μ., τα οποία πέρασε επιτυχώς. Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ., ο Σουηδός σταρ αποφάσισε ξανά να αφήσει το ύψος, περιμένοντας να δοκιμάσει πιο ψηλά.

Στη συνέχεια μπήκε στον αγώνα στα 6.08μ., τα οποία πέρασε με άνεση στην πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο. Αφού εξασφάλισε τη νίκη, ο Ντουπλάντις ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6.31μ., όπου κατάφερε να περάσει το ύψος και να καταρρίψει για ακόμη μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, το 15ο της καριέρας του, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.