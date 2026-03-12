Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”
Onsports Team 12 Μαρτίου 2026, 21:52
EUROLEAGUE

Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”

Οι γονείς του Ματίας Λεσόρ, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο του κάθονται στις πρώτες θέσεις του γηπέδου και ο μικρός έστειλε το μήνυμά του. 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί στο «T-Center» με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς, φυσικά, ξεχωρίζει για το γεγονός πως ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στην «πράσινη» 12άδα και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο γιος του Γάλλου σέντερ έστειλε το δικό του μήνυμα, καθώς σήκωσε ένα πλακάτ στο οποίο έγραψε: «Προσέχετε, ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο παρκέ».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Άνοιξη Ζωής 2026»
7 λεπτά πριν Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Άνοιξη Ζωής 2026»
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Σημαντική νίκη για την ομάδα και την ιστορία της»
51 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Σημαντική νίκη για την ομάδα και την ιστορία της»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Το γκολ του Ταμπόρδα που έβαλε… φωτιά στο ΟΑΚΑ και τα highlights
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Το γκολ του Ταμπόρδα που έβαλε… φωτιά στο ΟΑΚΑ και τα highlights
ΣΠΟΡ
Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!
1 ώρα πριν Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved