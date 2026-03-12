Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”

Onsports Team

Οι γονείς του Ματίας Λεσόρ, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο του κάθονται στις πρώτες θέσεις του γηπέδου και ο μικρός έστειλε το μήνυμά του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί στο «T-Center» με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς, φυσικά, ξεχωρίζει για το γεγονός πως ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στην «πράσινη» 12άδα και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο γιος του Γάλλου σέντερ έστειλε το δικό του μήνυμα, καθώς σήκωσε ένα πλακάτ στο οποίο έγραψε: «Προσέχετε, ο μπαμπάς μου επέστρεψε στο παρκέ».