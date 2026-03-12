ΜΑΤΙΑΣ, ΜΑΤΙΑΣ, ΜΑΤΙΑΣ: Το θηρίο είναι και πάλι εδώ και το T-Center σείεται!

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τον τραυματισμό του ο Ματίας Λεσόρ πατάει και πάλι γερά στα πόδια του και είναι έτοιμος να κερδίσει όλα όσα έχασε στο διάστημα της απουσίας του.

Η πιο μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Η πιο μεγάλη νίκη όλης της οικογένειας του “τριφυλλιού” είναι αυτή. Ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ των “πράσινων” ενάμιση χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του είναι και πάλι εδώ. Πατάει και πάλι γερά στα πόδια του και μοιάζει πιο αποφασισμένος από ποτέ να διεκδικήσει και να κερδίσει όλα όσα έχασε όλο αυτό το διάστημα.

Ο Ματίας Λεσόρ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού και πλέον έχει τεθεί ολοκληρωτικά στη διάθεση του προπονητή του Εργκίν Αταμάν ο οποίος αποφάσισε σήμερα να τον έχει στη δωδεκάδα της ομάδας του για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το T-Center σείστηκε μόλις ο Γάλλος σέντερ έκανε την εμφάνιση του στο glass floor του γηπέδου και οι χιλιάδες φίλοι της ομάδας που βρίσκονταν στις εξέδρες σηκώθηκαν και τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Ακόμα μεγαλύτερος χαμός τη στιγμή της παρουσίασης της ομάδας του Παναθηναϊκού με το όνομα του Γάλλου να ακούγεται από τα μεγάφωνα, ο ίδιος να τρέχει στη θέση του και στις πρώτες θέσεις στα court seats οι γονείς του, η γυναίκα του και το παιδί του να μη μπορούν να κρύψουν την χαρά τους και την συγκίνησή τους.