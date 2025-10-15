Ολυμπιακός: Πιο κοντά στην επιστροφή Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ - Τα δεδομένα με Στρεφέτσα και Ροντινέι

Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, εν αντιθέσει με τους Γκράμπιερ Στρεφέτσα και Ροντινέι.

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10) με τους «βυσσινί» στην Θεσσαλία. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών ποδοσφαιριστών της ομάδας, ούτως ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του για τη «μάχη» που έπεται στην Super League.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει δύο σημαντικές λύσεις στα… χέρια του, σε σχέση με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αφού οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εμφανίζονται υποψήφιοι για να βρίσκονται στην αποστολή. Ειδικά ο Έλληνας στόπερ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και θα βρίσκεται μεταξύ των «εκλεκτών» του έμπειρου κόουτς.

Παράλληλα, έτοιμος για την πρώτη του συμμετοχή σε «ερυθρόλευκη» αποστολή για τη φετινή σεζόν είναι και ο Ουκρανός επιθετικός. Ο υψηλόσωμος φορ μετέχει τις τελευταίες ημέρες κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, χωρίς κάποιες ενοχλήσεις και όπως όλα δείχνουν θα ταξιδέψει στη Λάρισα. Μάλιστα, οι πιθανότητες να πάρει λεπτά στο ματς με την ΑΕΛ Novibet είναι αυξημένες, ειδικά ελέω των καθυστερημένων επιστροφών των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι από τις εθνικές τους.

Αντίθετα, δύσκολα θα είναι στην αποστολή οι Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ροντινέι. Οι δύο Βραζιλιάνοι προέρχονται από τραυματισμούς, με τον πρώην άσο της Κόμο να είναι πιο… μπροστά στην αποθεραπεία του, όμως, δεν έχει ξεπεράσει ακριβώς το πρόβλημά του, τη στιγμή που η απόφαση για τον έμπειρο δεξιό μπακ είναι να μην πιεστεί να επιστρέψει, αφού το πρόγραμμα του Ολυμπιακού το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.