ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Θεραπεία ο Ζίβκοβιτς - Τα δεδομένα με τους τραυματίες ενόψει ντέρμπι
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 15:20
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Θεραπεία ο Ζίβκοβιτς - Τα δεδομένα με τους τραυματίες ενόψει ντέρμπι

Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και θεραπεία ακολούθησε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, κατά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός επέστρεψε με ενοχλήσεις από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και την Τετάρτη (15/10) γυμνάστηκε ατομικά στο γήπεδο, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.

Τις επόμενες μέρες ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να ανεβάσει… στροφές, προκειμένου να είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα της Κυριακής (19/10) στην «OPAP Arena» για την 7η αγωνιστική της Super League.

Παράλληλα, μέρος της προπόνησης ακολούθησαν και οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ, ενώ στην συνέχεια συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ αντίθετα, θεραπεία ακολούθησαν οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να είναι στην αποστολή.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (16/10) όπου στις 11:00 έχει προγραμματιστεί μία προπόνηση, ενώ το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) είχε αφιερωθεί στην τακτική και ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό.



