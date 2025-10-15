Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

Οnsports Τeam

Συνεχίζει να εκπλήσσει με τις αποψινές δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Αργεντινό, πρόεδρο Μιλέι.

Μετά το τελεσίγραφο στη Χαμάς και τις απειλές στην Ισπανία έκανε....αθλητική στροφή.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα ζητήσει από τη FIFA και την Ολυμπιακή Επιτροπή να αλλάξουν τις τοποθεσίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και των Ολυμπιακών Αγώνων με βάση τις πολιτικές των εκλεγμένων αξιωματούχων των Δημοκρατικών, επιτιμώντας συγκεκριμένα τη δήμαρχο της Βοστώνης Michelle Wu και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη Γου, που είναι Δημοκρατική, «κακή» και είπε ότι βλάπτει την πόλη. Η Βοστώνη πρόκειται να φιλοξενήσει επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και αν θεωρώ ότι υπάρχουν συνθήκες ανασφάλειας, θα καλέσω τον [Τζιάνι Ινφαντίνο], τον πρόεδρο της FIFA», είπε ο Τραμπ. «Και θα του πω: ας το μεταφέρουμε σε άλλη τοποθεσία. Και αυτός θα το έκανε. Δεν θα του άρεσε να το κάνει, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα». «Η Βοστώνη πρέπει να συμμαζευτεί», προειδοποίησε ο Τραμπ. «Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα μπορούσε να «πει το ίδιο πράγμα» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες το 2028. «Αν πίστευα ότι το Λος Άντζελες δεν θα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο, θα το μετέφερα σε άλλη τοποθεσία. Αν έπρεπε να το κάνω αυτό, πιθανότατα θα χρειαζόμουν μια διαφορετική άδεια», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα το κάναμε αυτό στον Γκάβιν Νιούσομ, πρέπει να συμμαζευτεί. Αν δεν συνεργαστεί, θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί μαζί του».