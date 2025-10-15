Ομάδες

Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα με τη Μακάμπι
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 14:21
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αφήσει πίσω του την ήττα από την Εφές, με τους "ερυθρόλευκους" να σκέφτονται μόνο τη Μακάμπι και τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης. 

Τα πράγματα δεν κύλησαν καλά κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ψάχνει... αντίδραση. 

Οι "ερυθρόλευκοι" αντιμετωπίζουν αύριο στο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ και θέλουν να "κλείσουν" με νίκη τη δεύτερη "διαβολβδομάδα" του πρωταθλήματος. 

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που καλούνται να διευθύνουν την αναμέτρηση. 

Αυτοί είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία (Ισπανία), Ζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

 


