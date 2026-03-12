Μονακό – Ολυμπιακός: Ο Τζέιμς πήγε στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ και παίζει κανονικά!

Οnsports Team

Απίστευτα γεγονότα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να φτάνει 25 λεπτά πριν το τζάμπολ και να αγωνίζεται κανονικά κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ήταν... εξαφανισμένος, έφτασε τελικά στο γήπεδο στις 19:35 και δήλωσε διαθέσιμος να αγωνιστεί.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση λίγο πριν από το τζάμπολ, καθώς αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ φαινόταν να βρίσκεται εκτός αγώνα. Ωστόσο, εμφανίστηκε στο γήπεδο λίγα λεπτά πριν την έναρξη, άλλαξε και μπήκε στο παρκέ για να αγωνιστεί απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Το περιστατικό αποτυπώνει την περίεργη κατάσταση που επικρατεί στη Μονακό το τελευταίο διάστημα, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και εσωτερικές αναταράξεις, οι οποίες είχαν οδηγήσει ακόμη και στην παραίτηση του Βασίλης Σπανούλης.