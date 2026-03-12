Ομάδες

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Μαρτίου 2026, 21:30
Δείτε LIVE την εξέλιξη του Τσέλιε – ΑΕΚ, για τη φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, έχοντας αποφύγει τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε, επιδιώκοντας να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Η ομάδα της Σλοβενίας είχε νικήσει (3-1) την «Ένωση» στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει τους καλύτερους παίκτες τους, ενώ διανύουν διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», λοιπόν, θέλουν να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και να πλησιάσουν στην παρουσία τους στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Τσέλιε – ΑΕΚ



