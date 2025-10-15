Ομάδες

Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
INTIME SPORTS
Onsports team 15 Οκτωβρίου 2025, 17:44
Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League, όπου ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός.

Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις επιστρέφει η Super League, μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, όπου κοντράρονται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός, ενώ δύσκολη έξοδο έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

  • 17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός CosmoteSport1HD
  • 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός Novasports Prime
  • 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ CosmoteSport2HD

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

  • 16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά Novasports Prime
  • 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός CosmoteSport1HD
  • 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Novasports Prime
  • 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ CosmoteSport1HD


