Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League, όπου ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός.

Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις επιστρέφει η Super League, μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, όπου κοντράρονται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός, ενώ δύσκολη έξοδο έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός CosmoteSport1HD

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός Novasports Prime

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ CosmoteSport2HD

Κυριακή 19 Οκτωβρίου