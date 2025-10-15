Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Super League, όπου ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός.
Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις επιστρέφει η Super League, μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, όπου κοντράρονται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει κι η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός, ενώ δύσκολη έξοδο έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με την ΑΕΛ στη Λάρισα.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός CosmoteSport1HD
- 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός Novasports Prime
- 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ CosmoteSport2HD
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
- 16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά Novasports Prime
- 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός CosmoteSport1HD
- 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Novasports Prime
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ CosmoteSport1HD