Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο θυμός μου κι όλου του Παναθηναϊκού κόσμου παίρνει σάρκα και οστά»
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:12
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η άνιση μεταχείριση παίρνει σάρκα και οστά, ο θυμός μου κι όλου του Παναθηναϊκού κόσμου επίσης»

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. 

Το σκάνδαλο της τοποθέτησης νέας μονάδας ψύξης στο ΣΕΦ, το κόστος της οποίας έφτασε τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο πως θα περάσει για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει φέρει δικαιολογημένες και μεγάλες αντιδράσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το γεγονός αυτό με story του στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (29/11), ενώ το απόγευμα της Κυριακής (30/11) έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία αναφέρει:

«Η άνιση μεταχείριση έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλά και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου, επίσης».



