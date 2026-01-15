Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR: Στις εξέδρες ο Μάρκους Μινχ!

Onsports Team

Ο παλαίμαχος άσος που φόρεσε τη φανέλα των ποδοσφαιρικών ομάδων της Βαυαρίας και του «τριφυλλιού», βρέθηκε στις εξέδρες για τον αγώνα μπάσκετ και εντυπωσιάστηκε ξανά απ’ τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε περισσότερους από 3.000 φίλους του στο Μόναχο στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου. Ανάμεσά τους ήταν κι ένας Γερμανός. Ο λόγος για τον Μάρκους Μινχ! Ο παλαίμαχος αριστερός μπακ που έχει αγωνιστεί στο «τριφύλλι» πανηγυρίζοντας το νταμπλ του 2004, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα και των Βαυαρών, έδωσε το παρών στον αγώνα της Euroleague των δύο ομάδων.

Αν και Γερμανός, αυτό που θέλησε να βιώσει ξανά, ήταν ο δυναμισμός της «πράσινης» εξέδρας. Κάθισε κοντά στον κόσμο του Παναθηναϊκού και το χάρηκε ιδιαίτερα που είδε ξανά το χρώμα που αγάπησε και αγαπήθηκε απ’ όσους το φορούν στην Ελλάδα.