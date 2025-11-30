Ομάδες

Έξαλλη η Σελέν Ερντέμ: «Βαθιά ντροπή και θλίψη για τις λεκτικές επιθέσεις»
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:36
ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλη η Σελέν Ερντέμ: «Βαθιά ντροπή και θλίψη για τις λεκτικές επιθέσεις»

Η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, με ανάρτησή της σχολίασε τα όσα άκουγε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού πέρασε εύκολα απ’ την έδρα του ΠΑΟΚ. Πέρα απ’ το αγωνιστικό σκέλος όμως, το ματς είχε και ευτράπελα. Η κόουτς των «πράσινων», Σελέν Ερντέμ, με ανάρτησή της στα social media έκανε λόγο για ντροπή την οποία αισθάνεται.

Όπως ανέφερε η προπονήτρια του «τριφυλλιού», δεχόταν διαρκώς προσβολές για τη γυναικεία της φύση. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένιωσα βαθιά ντροπή και θλίψη λόγω των συνεχών λεκτικών επιθέσεων που απευθύνονταν σε μένα και στη γυναικεία μου φύση.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ανέχεται κάτι τέτοιο. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μορφή βίας και έλλειψης σεβασμού προς τις γυναίκες».

erdem.jpg



